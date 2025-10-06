【10月6日 CGTN Japanese】中国の王毅外交部長は9月28日、北京で朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談を行いました。

王外交部長は「今月初めに習近平総書記と金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記が行った歴史的な会談で重要な合意がなされ、中朝関係の発展に向けた方向性が示され、青写真が描かれた」と述べました。

王外交部長はさらに、中国の核心的利益と重大な関心事項に対する朝鮮側の揺るぎない支持を評価するとともに、習近平総書記が提唱する「人類運命共同体」の理念およびグローバル発展イニシアチブ、グローバル安全保障イニシアチブ、グローバル文明イニシアチブ、グローバルガバナンス・イニシアチブに対する朝鮮側の支持に謝意を表しました。「中国は朝鮮と共に、国際社会および地域問題における調整と連携を強化し、あらゆる形態の覇権主義に反対し、双方の共通利益と国際的な公平正義を守っていきたい」との意向を示しました。

これに対し、崔外相は、最近の両国指導者による歴史的会談は、社会主義を核心とする朝中関係の深化のために戦略的指導と強力な推進力を提供したと評価しました。また、金総書記が「世界がどのように変化しようとも、朝中両国民の友情は変わらない」と指摘したことに言及し、朝鮮は中国と共に、両党、両国の最高指導者間の合意を実行に移し、戦略的コミュニケーションを強化し、友好往来を増進させ、実務協力を深化させて、朝中関係の新たなより高い水準の発展を推進していきたいとの意向を表明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

