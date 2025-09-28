【9月28日 CGTN Japanese】上海ディズニーリゾートは9月23日、代表的な人気アトラクション「ソアリン・オーバー・ザ・ホライズン」の拡張工事を発表しました。今回の計画では、1日の収容人数が従来の約1.5倍に拡大されるほか、フライト体験の最後に上海ディズニー限定の新たなシーンが追加される予定です。工事中も通常通り運営が続けられるため、来園者は引き続き利用できます。

ソアリン・オーバー・ザ・ホライズンは2016年に世界初公開されたアトラクションで、探検島エリアに位置しています。これまでに数百万人のゲストを世界各地の自然や都市の絶景へといざない、壮大な没入型の旅を提供してきました。独自のストーリーと迫力ある映像体験により、空を飛んでいるような感覚を味わえることから、開業以来高い人気を維持しています。

拡張後も旅の出発点は探検島で変わりません。ゲストは万里の長城や上海の摩天楼など、世界的なランドマークを空から巡ります。そして新たなサプライズとして、旅の終着点が上海ディズニーリゾートに設定され、特別な『帰還』の演出が加わります。これにより、より印象的でオリジナル性のある体験が期待されています。

さらに、リゾートでは二つの大規模プロジェクトも進行中です。一つは、マーベルのスーパーヒーロー、スパイダーマンをテーマとする新エリアで、上海ディズニーで9番目のテーマエリアとなります。もう一つは、三つ目のディズニーホテルの建設です。これにより宿泊の選択肢が増え、訪問者にさらなる没入型の滞在体験を提供します。

加えて、スタッフのための新しい居住コミュニティーの整備も進んでいます。完成後はキャストや実習生がより快適に暮らせる環境が整い、質の高いサービス提供につながる見込みです。

今回の拡張計画は、上海ディズニーが今後も「ここでしか味わえない魔法の体験」を強化していく姿勢を示すものといえます。

