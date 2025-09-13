【9月13日 CGTN Japanese】中国南部の福建省アモイ市で9月8日に開幕した第25回中国国際投資貿易商談会（CIFIT）には、120以上の国と地域の代表が参加しており、会期は11日までです。

英国は今回の主賓国で、100社以上の英国企業が出展しています。展示面積400平方メートルの英国パビリオンでは、最新の製品とサービスが展示されています。

ロンドンのメディア会社に勤めるアリハサン・アムジャドさんは、中国企業と提携すれば質の高い先進技術と製品を手に入れることができるため、中国を選んだと理由を説明しました。

英国貿易会社Juiceのアラン・プールさんは、中国進出の経験談として「ここのロボット技術や医療・保健分野の成果などに感動するには、それほど時間がかからない」と語りました。その上で、英国企業として中国に大きなチャンスがあると確信しており、より多くの中国ブランドを英国市場に導入したいと語りました。

資本と産業の連携強化は今年のCIFITの大きなハイライトであり、多くの国際投資機関も参加し、金融資本専門エリアも特設されました。

海外投資者が中国に投資するだけでなく、中国の対外投資もより活発で多様な傾向を示しています。インフラ建設、グリーン開発、新エネルギー協力は中国の対外投資のホットな分野となっています。

自動車部品メーカーの独ZFフリードリヒスハーフェンの汪潤怡執行副総裁は、「中国市場を絶えず開拓しているが、中国の企業家も海外に進出しなければならない。中国企業と中国で協力するだけでなく、将来的にはより多くの中国企業がわが社の欧州や北米の同僚たちと協力することを推進していきたい」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

