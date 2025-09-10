【9月10日 AFP】ポーランドは10日、ロシアの無人機による複数回にわたる領空侵犯があり、対応に当たった航空機が「敵対的な物体」を撃墜したと発表した。政府は重大な挑発行為だと非難している。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアが「意図的に隣国ポーランドを標的にした」と非難し、欧州との共同防空体制の構築を改めて呼びかけた。

欧州連合（EU）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長は「無謀で前例のない侵犯」と強い言葉で批判し、「欧州は全面的にポーランドと連帯する」と表明した。EUのカヤ・カラス外交安全保障上級代表も「戦争開始以降の欧州での最も深刻な領空侵犯で、偶発ではなく意図的だったとみられる」との見方を示した。

北大西洋条約機構（NATO）は、侵入した無人機に対しポーランドとともに防空部隊が対応したと明らかにした。マルク・ルッテ事務総長はポーランド政府と緊密に連絡を取り合っており、加盟国大使級の会合で対応状況を協議するとしている。

ポーランドのドナルド・トゥスク首相は「EUとNATOに対する大規模な挑発だ」と強調した。(c)AFP