【9月9日 AFP】人道支援物資を載せパレスチナ自治区ガザを目指している船団の主催者は8日遅く、船の一つが無人機らしきものに攻撃されたと述べた。これに対しチュニジア当局は、「無人機は検知されなかった」と発表した。

イスラエルの封鎖に反対してガザに支援物資を届けることを目的とした船団は7日、チュニジアに到着。船団は同国のシディブサイド港から約80キロの地点に停泊していた際、この出来事を報告した。

「グローバル・スムード船団は、主要な船の一つが無人機と見られるもので攻撃されたことを確認した」と主催者がSNSで発表。負傷者はいないという。

AFPの記者によると、チュニジアの海域で火災が発生。火はすぐに消し止められたという。

チュニジアの国家警備隊のフーセム・エディン・ジェバブリ報道官は、調査は「進行中」であるが「無人機は検知されていない」と発表。「予備調査によると、シディブサイド港から50マイル（約80キロ）離れた場所に停泊していた船の救命胴衣に火が付いた」と説明した。

国家警備隊はフェイスブックの公式ページで、無人機の報告は「事実無根」だと述べ、火災の原因はたばこである可能性を示唆した。

船団にはスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんらが参加している。

イスラエルは、6月と7月に活動家がガザに船で支援物資を届けようとした2回の試みを阻止している。

国連はガザの一部で飢饉（ききん）を宣言し、50万人が「壊滅的な」状況に直面していると警告している。(c)AFP