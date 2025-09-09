【9月9日 AFP】気候変動の影響で気温が上昇する中、砂糖入り飲料やアイスクリームの消費量が増え、健康への脅威が増大する可能性がある。研究論文が8日の「ネイチャー・クライメート・チェンジ」に掲載された。

砂糖は肥満、糖尿病、心臓病などの深刻な健康問題の主因となるが、近年、世界的に消費量は急増している。暑い日が続き、砂糖入りの清涼飲料水やアイスクリームを手に取る人が増えていることも一つの要因と考えられる。

論文の共同執筆者で英サウサンプトン大学のデュオ・チャン氏はAFPに「環境は確実に人々の食事や食べ方に影響を与える。気候変動もその一部で、健康に悪影響を及ぼす可能性がある」と述べた。

英米の研究チームは、2004年から2019年に、米国の家庭で購入された食品のデータを分析し、天候やその他の気候要因との関係を調べた。

研究では、12～30度の範囲で気温が1度上がるごとに、1日あたり0.7グラムの砂糖が余分に消費される傾向が見られた。特に、低所得者層や教育機会に恵まれなかった人々の間でこの傾向はより大きかった。

この傾向について、筆頭執筆者で英カーディフ大学のパン・ヒー氏は、最悪の気候シナリオでは、最も不利な立場にあるグループが世紀末までに、1日あたり最大5グラムの砂糖を余分に摂取する可能性があると指摘した。

一方、砂糖の消費量増加は、気温が30度を超えると横ばいになった。チャン氏は、より低い気温の時点で既に食生活が変化していたことが理由と推測し、この傾向は「さらに悪いニュース」とも考えられると述べた。

米心臓協会によると、推奨される砂糖の1日あたり摂取量は男性で36グラム以下、女性で24グラム以下だが、ほとんどの米国人は推奨量の2～3倍を摂取しているという。(c)AFP