【9月9日 AFP】米民主党議員は8日、2003年にドナルド・トランプ氏が故ジェフリー・エプスタイン元被告宛てに書いたとされる卑猥な手紙を公開した。二人の「素晴らしい秘密」に言及しているこの手紙は、エプスタイン元被告の50歳の誕生日に贈られた手紙をまとめた書簡集の一部とされるが、現米大統領のトランプ氏は、その存在を否定していた。

米下院監視委員会の民主党議員は、エプスタイン元被告の遺産管理人から提供された手紙の画像をSNSで公開した。手紙には、裸の女性が輪郭で描かれている。

この手紙は、エプスタイン元被告の50歳の誕生日に向けて、友人たちからの手紙をまとめた書簡集の一部とされ、元交際相手で協力者のギレーヌ・マクスウェル受刑者がまとめた。

ホワイトハウスは手紙の真偽を否定。キャロライン・レビット報道官は「ドナルド・トランプ大統領がこの絵を描いたり、署名したりしたことはない」と述べた。

手紙は「ドナルド」と「ジェフリー」の短い対話形式で構成され、「友達は素晴らしいものだ。誕生日おめでとう――そして毎日がまた素晴らしい秘密でありますように」と締めくくられている。トランプ氏の署名は、裸のスケッチの陰毛の位置に描かれていた。

トランプ氏は、この手紙の存在を最初に報じたウォール・ストリート・ジャーナルに対し100億ドル（約1兆4700億円）の訴訟を起こし、手紙を送ったことはないと主張している。

「トランプ大統領の法務チームは、今後も積極的に訴訟を追求する」とレビット報道官は述べた。(c)AFP