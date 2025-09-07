この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月7日 AFP】全米オープンテニスは6日、女子シングルス決勝が行われ、大会第1シードのアリーナ・サバレンカは6-3、7-6（7/3）で第8シードのアマンダ・アニシモバ（米国）を下し、大会連覇を達成して、通算4度目の四大大会（グランドスラム）制覇を遂げた。

センターコートのアーサー・アッシュ・スタジアムで行われた一戦で、サバレンカはアニシモバの不安定なサービスに容赦なくつけ込み、ストレート勝ちを収めた。

全豪オープンテニスと全仏オープンテニスの決勝で敗北を喫していたベラルーシ出身のサバレンカは、今季の四大大会（グランドスラム）でタイトルを手にする最後のチャンスをものにし、女子テニス界の頂点の座を確固たるものとした。

サバレンカは「信じられない。あの厳しい教訓はこのためにあった。今は言葉が出ない」と述べた。

アニシモバは過去9回の直接対決でサバレンカから6回勝利を挙げており、今年のウィンブルドン選手権準決勝でも勝利を飾っていた。しかし、グランドスラムで通算7度目の決勝に臨んでいたサバレンカは、持ち合わせた経験を総動員してアニシモバのメジャー大会初タイトルの夢を打ち砕いた。

アニシモバは今年、ウィンブルドン選手権の決勝に駒を進めたものの、イガ・シフィオンテク（ポーランド）に0-6、0-6の大敗を喫していた。(c)AFP