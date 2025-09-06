【9月6日 AFP】（更新）オーストラリア・シドニー北部のロングリーフビーチで6日、「大型のサメ」とみられる生物に男性が襲われ死亡し、複数のビーチが閉鎖された。警察が明らかにした。

ニューサウスウェールズ州警察によると、男性は海から引き揚げられたが、現場で死亡が確認された。

警察は「ノーザンビーチで、大型のサメと見られる生物にかまれて男性が死亡した」と述べた。

サーフボードの二つの破片が回収され、法医学的検査のために運ばれた。

シドニーでサメによる死亡事故が発生したのは、2022年に35歳の英国人ダイビングインストラクター、サイモン・ネリストさんがリトルベイ沖で死亡して以来。その前のシドニーでのサメによる死亡事故は1963年にさかのぼる。

今回のサメ襲撃を受け、北部郊外のマンリーとナラビーンの間の太平洋沿いのビーチは「追って通知があるまで」閉鎖された。

警察によると、男性が「重傷」を負ったとの通報を受け、救急隊が現場に急行した。

匿名のサーファーによると、男性はロングリーフビーチとディーホワイビーチの間でサーフィンをしていたという。

シドニーの日刊紙デイリー・テレグラフによると、この匿名のサーファーは「4、5人のサーファーが男性を水中から引き揚げたが、下半身の大部分をかまれたように見えた」と語った。その後、海から退避するよう指示があったという。

サーファーは「ライフセーバーが赤い旗を振っていた」「それが何を意味するのか分からなかったが、（岸に）上がった方がいいと思った」と続けた。(c)AFP