【9月5日 AFP】ボクシング、元ヘビー級王者のマイク・タイソン（59）と元世界5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー・ジュニア（48）が、2026年にエキシビションマッチで対戦する契約で合意した。プロモーターのCSIスポーツが4日、発表した。

試合日程や開催地については明らかにされていないものの、両者は「2026年春」に対戦する予定だという。

タイソンは通算戦績50勝（44KO）7敗を誇り、最も恐れられたヘビー級ボクサーとして名をはせた。昨年11月にはユーチューバーからプロボクサーに転身したジェイク・ポールとのエキシビションマッチに参戦。8ラウンドの試合でほとんど有効打を放てず、完敗を喫したが、会場には約7万人が詰めかけ、世界中で数百万人が視聴したと推定されている。

一方でメイウェザーは、50戦無敗のまま2017年にプロボクサーを引退しているが、その後はエキシビションマッチに継続的に出場しており、昨年8月にはジョン・ゴッティ3世に勝利している。

CSIスポーツの声明を通じてタイソンは、「フロイド・メイウェザーとの試合の話を持ちかけられたとき、正直『そんなことあるわけない』と思った」とし、「でも、フロイドは承諾した。この試合は、世界中の誰も、そして自分自身も、実現するとは思っていなかったものだ」と続けた。

「ボクシングは今や予測不能な時代に突入していて、この試合こそ、その象徴と言えるだろう」(c)AFP