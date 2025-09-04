【9月4日 AFP】ロシアは4日、ウクライナ側が求める安全の保証について、「欧州大陸にとっての危険の保証」だと述べた。

ロシア極東で開催された経済フォーラムの傍らで外務省のマリア・ザハロワ報道官は、「キーウの指導者の考えは、欧州支援国の構想をそのまま模倣したものに過ぎず、絶対に受け入れられない」とし、安全の保証は「わが国に対するテロや挑発の足がかりだ」と非難。また「ウクライナの安全を保証するものではなく、欧州大陸に危険をもたらす保証」だと語った。

さらにザハロワ氏は、「ロシアは、いかなる形態、いかなる形式であれ、ウクライナへの外国の干渉というあらゆる種類の安全を損なう、根本的に受け入れがたい問題について議論するつもりはない」と付け加えた。

ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、欧州各国首脳と安全の保証についての会談を行う予定で、英仏首脳が共同議長を務めるこの協議は、3年以上続く紛争の停戦に向けた度重なる失敗を受け、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領に圧力をかけることを目的としている。(c)AFP