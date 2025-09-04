この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月4日 AFP】米国は3日、中国からメキシコの麻薬組織「シナロア・カルテル」へ輸送中だったとされる、覚醒剤メタンフェタミンの原料30万キロ以上を押収したと発表した。

首都ワシントンのジャニーン・ピロ連邦検事は南部テキサス州ヒューストン港で会見し、「メタンフェタミン製造に使われる前駆物質の押収としては米国史上最大規模だ」と語った。

ピロ氏によると、原料は中国・上海からメキシコにあるシナロア・カルテルの製造所に向けて2隻の船で運ばれていたところを先週、「公海上」で押収した。

米移民・税関執行局（ICE）のトッド・ライオンズ局長代理は、パートナー国の法執行機関の支援を受けて、中米パナマで押収品を整理してからヒューストンへ輸送したと説明。

ドナルド・トランプ政権がシナロア・カルテルを「外国テロ組織」に指定したことで、連邦当局は麻薬や覚醒剤などの原料となる化学物質が本土に到達する前に追跡できるようになったと付け加えた。

ピロ氏は、「中国は米国とその国民に対し、宣戦布告なき戦争を仕掛けており、メタンフェタミンやフェンタニルなどの合成麻薬の製造に使われる化学物質を毎日、メキシコへ大量に輸送している」と述べた。

ピロ氏によると、押収した原料は、メタンフェタミン19万キロ、ヒューストンでの末端価格5億6900万ドル（約845億円）に相当の製造に使われるはずだったとみられている。

米当局によると、薬物の過剰摂取は18～45歳の米国人の死因の第1位で、米国に流入する違法薬物の製造に使われる化学物質の主な供給源は中国の企業となっている。(c)AFP