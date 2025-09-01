この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【9月1日 AFP】全米オープンテニスは8月31日、男子シングルス4回戦などが行われ、大会第2シードのカルロス・アルカラス（スペイン）と第7シードのノバク・ジョコビッチ（セルビア）は、準決勝での直接対決に向けて8強入りを果たした。

5度の四大大会（グランドスラム）制覇を誇るアルカラスはアルトゥール・リンデルクネシュ（フランス）を7-6（7/3）、6-3、6-4で下しており、今大会はここまで1セットも落としていない。

準々決勝でアルカラスは、第20シードのイジー・レヘチカ（チェコ）と対戦する。

グランドスラム通算25回目の優勝を目指す38歳のジョコビッチは、ジャン・レナード・ストラフ（ドイツ）を6-3、6-3、6-2で撃破した。

次戦は、男子米国勢で唯一勝ち残っている第4シードのテイラー・フリッツと相まみえる。フリッツはトマス・マハッチ（チェコ）をわずか1時間38分のストレートで退けた。

女子シングルス4回戦では、前回女王のアリーナ・サバレンカがクリスティーナ・ブクサ（スペイン）を6-1、6-4で圧倒。グランドスラムでは12大会連続となる8強入りを記録している。準々決勝では2023年のウィンブルドン選手権を制したマルケタ・ボンドロウソバ（チェコ）が待ち受ける。ボンドロウソバは第9シードのエレナ・ルバキナ（カザフスタン）を6-4、5-7、6-2で下した。

またもう一人のチェコ選手で、全仏オープンとウィンブルドンでの優勝経験を持つバルボラ・クレイチコバは、マッチポイントを8度セーブし、1-6、7-6（15/13）、6-3でテイラー・タウンゼント（米国）から大逆転勝利を挙げた。(c)AFP