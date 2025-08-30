この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月30日 AFP】ドイツで、収監前に法的な性別を男性から女性に変更したため、女性刑務所に入ることになったネオナチの扇動者をめぐり、激しい議論が巻き起こっている。

マルラスベンヤ・リービヒ受刑者（54）は法的な性別を男性から女性に変更しただけでなく、名前もスベン・リービヒから今の女性名に改めた。

ドイツメディアによると、リービヒ受刑者は数十年にわたりドイツ東部の右翼過激派界隈で名を知られた人物で、かつては今は活動を禁止されている団体「ブルート・ウント・エーレ（血と名誉、ヒトラーユーゲントのスローガン）」のメンバーだった。

また、「国外追放支援者」というスローガンが書かれた野球バットなど、外国人排斥団体に人気の商品をオンラインで販売する事業も営んでいた。

活動家によると、リービヒ受刑者は2022年、東部ハレ市で行われたLGBTQ（性的少数者）プライドパレードを妨害し、参加者を「社会の寄生虫」と呼んだ。

リービヒ受刑者は人種的憎悪の罪や民衆扇動罪などで禁錮1年6月の実刑判決を受けた。

その後、生時の性別とは異なる性別を自認するトランスジェンダーが自己申告に基づき、法的な性別を変更できる新法「自己決定法」を悪用し、法的な性別を男性から女性に変更した。

このため、女性刑務所に入ることになった。

リービヒ受刑者は29日、収監のため東部ケムニッツの女性刑務所に出頭する予定だった。

だが、姿を現さず、代わりにソーシャルメディアに「モスクワより愛を込めて」と書かれた画像を添えたメッセージを投稿した。

投稿には、「誰も私の決断を知らなかった。弁護人も家族も。次は何だ？ 国際逮捕状だ」と書かれていた。