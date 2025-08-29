この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月29日 AFP】全米オープンテニスは28日、男子シングルス2回戦などが行われ、 前回王者で大会第1シードのヤニック・シナー（イタリア）は6-3、6-2、6-2でアレクセイ・ポピリン（オーストラリア）を退けて3回戦に進出した。

2004～08年にロジャー・フェデラー（スイス）が5連覇を達成して以来となる全米オープン連続優勝を狙うシナーは、確かな出だしを見せており、ハードコートで行われる四大大会（グランドスラム）でのマッチ連勝記録を23に伸ばした。

今季ここまでのグランドスラム3大会ではすべて決勝に進出しており、全仏オープンはカルロス・アルカラス（スペイン）に敗れたものの、全豪オープンとウィンブルドンでは優勝を果たしている。30日に行われる3回戦では、第27シードのデニス・シャポバロフ（カナダ）と対戦する。

第3シードのアレクサンダー・ズベレフ（ドイツ）は6-4、6-4、6-4でジェイコブ・ファーンリー（英国）を撃破。第15シードのアンドレイ・ルブレフも4セットで勝ち上がりを決めた。望月慎太郎は第8シードのアレックス・デミノー（オーストラリア）に2-6、4-6、2-6で屈した。

女子シングルス2回戦では、第2シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）と第3シードのココ・ガウフ（米国）が厳しい戦いを乗り越えてタイトルへの望みをつないだ。

シフィオンテクは第1セットを先取し、第2セットもブレークアップとしたものの、そこからつまずいた。それでも「気持ちを切り替えて第3セットから良いプレーができた」と振り返ったように、6-1、4-6、6-4で世界66位のスーザン・ラメンス（オランダ）を最終的には退けた。16強を懸けた次戦は、第29シードののアンナ・カリンスカヤと対戦する。

一方でガウフは、涙を流すほど不安定なプレーを見せていたが、再び強い意志でそれを乗り越えドナ・ヴェキッチ（クロアチア）を7-6（7/5）、6-2で勝利した。

サーブの問題が再発して第1セットには4度ブレークされたガウフは、「厳しい試合だったけど、何とか乗り切れたことがうれしい」と涙をこらえながら語った。

全米では過去2大会で準決勝に進出している第11シードのカロリーナ・ムホバ（チェコ）は、フルセットでソラナ・シルステア（ルーマニア）を下し、3回戦に駒を進めている。(c)AFP