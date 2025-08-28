【8月28日 AFP】韓国は28日、小中高生を対象に授業中の携帯電話を含むスマート機器の使用を禁止する法案を可決したと発表した。未成年者のソーシャルメディア利用を制限する取り組みにおいて、他の国々に追随する形となった。

国会報道官がAFPに語ったところによると、27日に国会で可決されたこの法案は、来年3月に施行される。

これにより、韓国はオーストラリアやオランダなどの国々に続き、児童・生徒のソーシャルメディア使用を制限する国となった。

教育省は声明で法案について、障害のある児童・生徒や特別な学習ニーズを持つ児童・生徒の支援ツールとして、または教育目的で必要な場合を除き、授業中のスマートフォンの使用を禁止すると説明。

「生徒の学習権を保護し、教師の活動を支援するために、このようなデバイスの所持と使用を制限する」法的根拠も確立すると付け加えた。

この法案を提出した野党・国民の力の趙廷訓（チョ・ジョンフン）議員らは、この問題は長らく「人権侵害への懸念から論争の的となってきた」と述べた。

だが、国家人権委員会は最近、方針を転換し、教育目的での携帯電話の使用制限は、児童・生徒の学習と心の健康に悪影響を及ぼすことを考慮すると、人権侵害には当たらないと述べた。

こうした背景から、この法案は「学校におけるスマート機器の使用に関する規則を明確に定義することにより」社会的葛藤を緩和するために必要だったと、趙議員らは法案提出文書の中で述べている。

しかし、この法案は左派の進歩党などの反発を招いている。反対派はこの法案が「児童・生徒のデジタル権利と教育を受ける権利を侵害する」と主張している。

進歩党は声明で、この措置は「青少年が自ら責任ある意思決定を行うことを妨げ、デジタル環境に適応する機会を奪う」と述べている。(c)AFP