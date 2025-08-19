【8月19日 AFP】韓国で北朝鮮のスパイとして有罪判決を受け、長期間服役した高齢男性6人が、釈放から数十年後の19日、北朝鮮への送還を要請したことを明らかにした。

80～96歳の6人は、共産主義思想を放棄する「転向」を拒否し、数十年にわたって服役した。

1950～1953年の朝鮮戦争は、休戦協定が結ばれたが終戦には至らず、法的には今も戦争状態が続いている。

元受刑者の一人、アン・ハクソプさん（95）は朝鮮戦争中に逮捕され、40年以上服役した後、釈放された。

6人を代表する市民団体は13日、韓国政府に対し、6人を北朝鮮に送還するよう要請したと述べた。6人は「戦争捕虜」として扱われるべきであり、ジュネーブ条約に基づき、送還要請は尊重されるべきだと主張した。

南北関係を担当する韓国統一省の当局者はAFPの取材に対し、「送還の正式な要請を受けた」「この問題に対処するため、さまざまな方法を検討している」と述べたが、詳細は明らかにしなかった。

当局者は、同様の立場にある元受刑者らが送還を求めるケースは増えると予想されると述べ、生存している元受刑者の正確な人数は把握していないと付け加えた。(c)AFP