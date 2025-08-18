この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月18日 AFP】スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんを含む気候活動家約200人が18日、ノルウェー最大の石油精製所を封鎖し、同国の石油産業の廃止を求める抗議を行った。主催者と警察が明らかにした。

抗議が行われたのは、南西部海岸沿いの都市ベルゲン近郊にあるモングスタッド精製所。トゥンベリさんや気候運動団体「エクスティンクション・レベリオン（絶滅への反逆）」の活動家らは、道路で座り込みを行ったほか、カヤックや帆船で港の入り口をふさいだ。

トゥンベリさんは声明を発表し「私たちがここにいるのは、石油には未来がないことが明白だから。化石燃料は死と破壊をもたらす」と述べ、ノルウェーのような産油国は「手に血をつけている」と非難した。

警察は午前9時（日本時間午後4時）ごろから現場で状況を監視していると明らかにした。

活動家らは今週、ノルウェー国内で一連の抗議活動を続ける予定だとしている。

モングスタッド製油所は、国が過半を出資する石油大手エクイノールが所有。エクイノールは、2035年までに国内の石油生産を1日あたり120万バレルで維持し、年間400億立方メートル（約520億立方ヤード）のガスを生産する見通しだとしている。(c)AFP