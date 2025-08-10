この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月10日 AFP】米メジャーリーグサッカー（MLS）は9日、各地で試合が行われ、ロサンゼルスFC（LAFC）に加入した韓国代表FW孫興民はシカゴ・ファイヤー戦に後半途中から出場し、2‐2の引き分けに貢献した。

61分から出場し、エネルギッシュなプレーを見せた孫は77分、カウンター攻撃で抜け出すと相手選手にペナルティーエリア内で倒された。当初、主審はプレーを続行させたが、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）判定によりPKが認められると、81分にデニス・ブアンガがこれを蹴り込んで、スコアを同点とした。

試合後に孫は「いいパスだった。はっきりと接触があり、間違いなくペナルティーだった。疑いの余地はない」「勝ち点3を取れなくて少しがっかりだが、みんなが本当に頑張ったと思う。デビューできてうれしいし、早くゴールを決めたい」と述べた。

孫は3本のシュートを放ったものの、いずれもシカゴの守護神クリス・ブレイディに比較的簡単にセーブされた。

孫は2日、10年間プレーしたイングランド・プレミアリーグのトッテナム・ホットスパーの退団を表明すると、6日にMLS史上最高の2600万ドル（約38億4000万円）と報じられる移籍金でLAFCに加入していた。(c)AFP