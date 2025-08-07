この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【8月7日 AFP】ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は7日、戦争を終わらせることを目的に、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領との直接会談を求めた。前日には、ドナルド・トランプ前米大統領の特使で、ウクライナ和平交渉を担当するスティーブ・ウィトコフ氏がモスクワを訪問し、プーチン氏と会談していた。

トランプ氏はウィトコフ氏とプーチン氏の会談を「非常に生産的だった」と評価。一方、米当局はロシアの貿易相手国に対する制裁を継続する方針を示した。

ゼレンスキー氏はその後、トランプ氏と電話会談を行い、トランプ氏が「ごく近く」プーチン氏と会談する可能性があると明らかにした。電話会談には欧州の指導者たちも参加していたという。

ゼレンスキー氏はSNSで、「ウクライナでは、実効的な解決策は指導者レベルで見いだすことが真に意味あるものだと繰り返し述べてきた」とし、「こうした形式の会談の時期や、協議すべき課題の範囲を決定する必要がある」と付け加えた。

また、ドイツのフリードリヒ・メルツ首相のほか、フランスやイタリアの高官とも終日にわたって協議を行う予定だとした上で、「重要なのは、この戦争を始めたロシアが、その侵略を終わらせるための具体的な行動を取ることだ」と述べた。(c)AFP