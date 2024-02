【2月29日 AFP】オーストリア・ウィーンにあるシュテファン大聖堂(St Stephen's Cathedral)の前にハート形に並べられたライトやキャンドル。「戦争から728日、ウクライナの子どもたちへ光の海を(728 days of war - Sea of lights for the children in Ukraine)」と題されたこのイベントは、ロシアによるウクライナ侵攻から2年を前に催された。(c)AFP