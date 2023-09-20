ロナウド、ACLデビュー戦で勝利貢献 先制点の起点に
発信地：ドバイ/アラブ首長国連邦
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【9月20日 AFP】サッカーAFCチャンピオンズリーグ（AFC Champions League 2023-24）は19日、グループステージ第1節の試合が行われ、E組のアル・ナスル（Al Nassr、サウジアラビア）は2-0でペルセポリスFC（Persepolis FC、イラン）を下し、クリスティアーノ・ロナウド（Cristiano Ronaldo）は大会デビュー戦を白星で飾った。
キャプテンを務めたロナウドは、終始積極的なプレーを見せ、前半には2度ゴールに迫った。60分過ぎのチームの先制点の場面では、相手のオウンゴールにつながる起点になった。
日本勢は、グループIの川崎フロンターレ（Kawasaki Frontale）がアウェーでジョホール・ダルル・タクジム（Johor Darul Ta'zim、マレーシア）に1-0で勝利し、白星発進を切った。グループGのJリーグ1部（J1）王者・横浜F・マリノス（Yokohama F Marinos）は2-4で仁川ユナイテッドFC（Incheon United FC、韓国）に敗れた。(c)AFP