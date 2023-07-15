【7月15日 CNS】中国・青島（Qingdao）税関によると、1～5月の山東省（Shandong）の対外貿易輸出入額は前年同期比2.1%増の1兆2900億元（約24兆9560億円）に達した。このうち、輸出額は3.7%増の7668億8000万元（約14兆8395億円）で、輸入額は0.3%減の5189億元（約10兆385億円）だった。

今年最初の5か月で、山東省と巨大経済圏「一帯一路（Belt and Road）」沿線国・地域との輸出入額は前年同期比13.1%増の5182億4000万元（約10兆258億円）に達し、輸出入総額の40.3%を占めた。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の他の加盟国との輸出入額は3.9%増の4809億6000万元（約9兆3046億円）で、輸出入総額の37.4％を占めた。

今年最初の5か月間、山東省の貿易市場のトップ3は東南アジア諸国連合（ASEAN）、米国、欧州連合（EU）の順だった。このうちASEAN向けの輸出入額は前年同期比9.7%増の2410億1000万元（約4兆6625億円）で米国向けの輸出入額は9.1%減の1259億1000万元（約2兆4358億円）。欧州への輸出入額は3.9%増の1209億6000万元（約2兆3400億円）だった。

また、韓国向けの輸出入額は前年同期比4.5%減の1046億3000万元（約2兆円）。日本向けの輸出入額は1.4%増の779億4000万元（約1兆5078億円）だった。(c)CNS/JCM/AFPBB News