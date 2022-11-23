【11月23日 CGTN Japanese】中国の直轄市・重慶市と雲南省昆明市を結ぶ高速鉄道の「渝昆高速鉄道」の建設で22日、華福特大橋の最初の梁間組み立て箱桁の架設が成功しました。これは、現在中国国内の時速350kmの高速鉄道路線における梁間組み立て箱桁の重量が最大で180トンに達しています。

渝昆高速鉄道の華福特大橋は重慶高新区の中にあり、全長1209.09メートルです。建設を担当する中鉄十一局集団渝昆高速鉄道プロジェクト2部の責任者である劉超氏によれば、この橋は、15個梁間で構成され、総重量は約2400トンに達します。

渝昆高速鉄道は国家の「中長期鉄道網計画」に盛り込まれた「八縦八横（南北方向に8路線、東西方向に8路線）」の高速鉄道路線のうち、北京市と雲南省昆明市を結ぶ旅客輸送路線の重要部分です。同鉄道の開通により、四川省の成都市と重慶市の間に形成される都市間経済圏と、雲南省中部地区との連絡が強化されます。重慶市から昆明市までの鉄道利用による所要時間は現在の5時間程度から2時間程度に短縮され、沿線住民の移動に極めて大きな利便性がもたらされます。(c)CGTN Japanese/AFPBB News