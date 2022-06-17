ハドウィンが単独首位発進 1打差にマキロイら5選手 全米OP
発信地：ブルックライン/米国
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【6月17日 AFP】男子ゴルフ米国ツアーの今季メジャー第3戦、第122回全米オープン選手権（2022 US Open Championship）は16日、マサチューセッツ州ブルックライン（Brookline）のザ・カントリークラブ（The Country Club、パー70）で開幕し、アダム・ハドウィン（Adam Hadwin、カナダ）が4アンダーで単独首位に立った。
4番から9番までの6ホールで5バーディーを奪ったハドウィンは、ロリー・マキロイ（Rory McIlroy、北アイルランド）ら後続の5選手に1打差をつけている。
世界ランク105位のハドウィンは、これまで19回出場したメジャー大会では2018年のマスターズ・トーナメント（The Masters Tournament 2018）での24位タイが最高成績で、ツアー優勝は2017年のバルスパー選手権（Valspar Championship 2017）の一度のみとなっている。
いら立ちからクラブを放り投げた18番をボギーとしたマキロイは、3アンダーでダビド・リングメルト（David Lingmerth、スウェーデン）やカラム・タレン（Callum Tarren、イングランド）、ジョエル・ダーメン（Joel Dahmen、米国）、M・J・ダフュー（M.J. Daffue、南アフリカ）と2位タイグループを形成している。(c)AFP