マドリードOP優勝のジャバー、自己タイの世界7位に浮上
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【5月10日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが9日に発表され、マドリード・オープン（Mutua Madrid Open 2022）でキャリア最大のタイトルを獲得したオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）が、自己ベストに並ぶ7位に浮上した。
アラブ諸国かアフリカ勢では男女を通じて初の世界トップ10入りを果たしていた27歳のジャバーは、7日のマドリード・オープン決勝で米国のジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula）を7-5、0-6、6-2で下した。
ベグラも前週から3ランクアップしてキャリアハイの11位へ上昇。アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）は、4ランクダウンの8位だった。
トップ15で唯一順位に変動がなかったのは、1位のイガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）だった。同選手はけがでマドリード大会を欠場したものの、大差でリードを維持している。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：イガ・シフィオンテク/7061ポイント
2位：バルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）/5011ポイント
3位：パウラ・バドサ（Paula Badosa、スペイン）/4720ポイント
4位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/4596ポイント
5位：アネット・コンタベイト（Anett Kontaveit、エストニア）/4446ポイント
6位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4152ポイント
7位：オンス・ジャバー/3895ポイント
8位：アリーナ・サバレンカ/3721ポイント
9位：ダニエル・コリンズ（Danielle Collins、米国）/3211ポイント
10位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/3135ポイント
11位：ジェシカ・ペグラ/3040ポイント
12位：エマ・ラドゥカヌ（Emma Raducanu、英国）/2914ポイント
13位：エレナ・オスタペンコ（Jelena Ostapenko、ラトビア）/2725ポイント
14位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/2466ポイント
15位：コリ・ガウフ（Cori Gauff、米国）/2410ポイント
16位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka）/2336ポイント
17位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/2316ポイント
18位：レイラ・フェルナンデス（Leylah Fernandez、カナダ）/2191ポイント
19位：アンゲリク・ケルバー（Angelique Kerber、ドイツ）/2178ポイント
20位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova）/2092ポイント
(c)AFP