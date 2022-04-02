【4月2日 AFP】2022年サッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）のグループリーグ組み合わせ抽選会が1日、カタール・ドーハで行われた。

　グループリーグの組み合わせは以下の通り。

■グループA

カタール、エクアドル、セネガル、オランダ

■グループB

イングランド、イラン、米国、欧州予選プレーオフ

■グループC

アルゼンチン、サウジアラビア、メキシコ、ポーランド

■グループD

フランス、大陸間プレーオフ1、デンマーク、チュニジア

■グループE

　スペイン、大陸間プレーオフ2、ドイツ、日本

■グループF

　ベルギー、カナダ、モロッコ、クロアチア

■グループG

　ブラジル、セルビア、スイス、カメルーン

■グループH

　ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国

─W杯本大会は11月21日から12月18日まで開催。

─大陸間プレーオフは6月13日と14日にカタールで実施。

　大陸間プレーオフ1は、アラブ首長国連邦（UAE）対オーストラリアとペルーの勝者
　大陸間プレーオフ2は、ニュージーランドとコスタリカの勝者

─欧州予選プレーオフの日程は未定

　欧州予選プレーオフは、ウェールズ対スコットランドとウクライナの勝者

(c)AFP