カタールW杯の組み合わせ決定、日本は強豪ひしめくグループE
発信地：ドーハ/カタール
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【4月2日 AFP】2022年サッカーW杯カタール大会（2022 World Cup）のグループリーグ組み合わせ抽選会が1日、カタール・ドーハで行われた。
グループリーグの組み合わせは以下の通り。
■グループA
カタール、エクアドル、セネガル、オランダ
■グループB
イングランド、イラン、米国、欧州予選プレーオフ
■グループC
アルゼンチン、サウジアラビア、メキシコ、ポーランド
■グループD
フランス、大陸間プレーオフ1、デンマーク、チュニジア
■グループE
スペイン、大陸間プレーオフ2、ドイツ、日本
■グループF
ベルギー、カナダ、モロッコ、クロアチア
■グループG
ブラジル、セルビア、スイス、カメルーン
■グループH
ポルトガル、ガーナ、ウルグアイ、韓国
─W杯本大会は11月21日から12月18日まで開催。
─大陸間プレーオフは6月13日と14日にカタールで実施。
大陸間プレーオフ1は、アラブ首長国連邦（UAE）対オーストラリアとペルーの勝者
大陸間プレーオフ2は、ニュージーランドとコスタリカの勝者
─欧州予選プレーオフの日程は未定
欧州予選プレーオフは、ウェールズ対スコットランドとウクライナの勝者
(c)AFP