バルセロナとフランクフルトが対戦 ヨーロッパリーグ準々決勝
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【3月19日 AFP】サッカーヨーロッパリーグ（UEFA Europa League 2021-22）の準々決勝組み合わせ抽選会が18日、スイス・ニヨン（Nyon）で行われ、FCバルセロナ（FC Barcelona）はフランクフルト（Eintracht Frankfurt）との対戦が決まった。
欧州チャンピオンズリーグ（UEFA Champions League 2021-22）のグループリーグ敗退により、2003-04シーズン以来となる欧州2番手の大会に臨んでいるバルセロナは、決勝トーナメント1回戦でガラタサライ（Galatasaray）を下し、8強入りを決めた。
レアル・ベティス（Real Betis）を延長戦の末に下したフランクフルトとの試合は4月7日に第1戦がドイツで、同14日の第2戦がスペインで開催される。
組み合わせ抽選の結果は以下の通り。
RBライプツィヒ（RB Leipzig）対アタランタ（Atalanta）
フランクフルト対FCバルセロナ
ウェストハム（West Ham）対オリンピック・リヨン（Olympique Lyon）
SCブラガ（SC Braga）対グラスゴー・レンジャーズ（Glasgow Rangers）
また、同日行われたヨーロッパカンファレンスリーグ（UEFA Europa Conference League 2021-22）準々決勝の組み合わせ抽選の結果は以下の通り。
ボードー/グリムト（FK Bodo/Glimt）（FK Bodo/Glimt）対ASローマ（AS Roma）
フェイエノールト（Feyenoord）対スラビア・プラハ（Slavia Prague）
オリンピック・マルセイユ（Olympique de Marseille）対PAOK FC
レスター・シティ（Leicester City）対PSVアイントホーフェン（PSV Eindhoven）
(c)AFP