【2月18日 AFP】米国は17日、ロシアが数日以内にウクライナに対して大規模な軍事攻撃を行う可能性があるとして、ロシアに対し、ウクライナ侵攻をしないと誓約するよう要求した。

ロシアは、ウクライナ周辺に集結させていた部隊の撤退を開始したと発表したが、欧米諸国は撤退の証拠はないと主張している。

ニューヨークの国連(UN)本部で予定外の演説を行ったアントニー・ブリンケン(Antony Blinken)米国務長官は、ロシアが数日以内にウクライナ攻撃に踏み切る可能性を示す情報があると指摘。「ロシアは、条件を付けたり、あいまいな言葉を使ったり、はぐらかしたりせず、ウクライナ侵攻をしないと、きょう発表せよ。明確に、世界に向けて率直に述べよ」と訴え、兵士や戦車、戦闘機を撤収させ、外交交渉に応じることでその意思を示すよう要求した。

ジョー・バイデン(Joe Biden)大統領もホワイトハウス(White House)で、ロシアが攻撃の口実となる「偽旗作戦」を準備しており、攻撃は数日以内に実行され得ると指摘。ロシアは部隊を撤収させておらず、むしろ増強しており、「ウクライナ侵攻を準備しているあらゆる兆候がある」と述べた。一方で、外交による解決はまだ可能だとの見解も示した。(c)AFP/Sebastian Smith with Michael Mainville in Moscow and Dave Clark in Kyiv