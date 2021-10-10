ムグルサが2回戦敗退、プリスコバは快勝 BNPパリバOP
発信地：インディアンウェルズ/米国
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【10月10日 AFP】テニス、BNPパリバ・オープン（BNP Paribas Open 2021）は9日、女子シングルス2回戦が行われ、大会第5シードのガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）がウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2021）8強のアイラ・トムリャノビッチ（Ajla Tomljanovic、オーストラリア）に3-6、6-1、3-6で敗れた。
大会第1シードのカロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）は7-5、6-2で予選勝者のマグダレナ・フレッフ（Magdalena Frech、ポーランド）を下し、3回戦に進出した。
プリスコバは6本のサービスエースを奪って、今季のエース数をツアー最多の387本に更新。相手のサービスゲームでは6本中5本のブレークチャンスをものにした。
その他の試合では、第3シードのバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）がザリナ・ディアス（Zarina Diyas、カザフスタン）に6-4、3-6、6-1、第12シードのオンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）がアナスタシヤ・セバストワ（Anastasija Sevastova、ラトビア）に6-2、6-7（5-7）、6-3でフルセット勝ちし、3回戦へ駒を進めた。(c)AFP