好調クレイチコバ、トップ10入り目前 最新世界ランキング
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【7月20日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが19日に発表され、前週のプラハ・オープン（Prague Open 2021）を制した全仏オープン（French Open 2021）女王のバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）がトップ10に肉薄した。
決勝で同胞テレサ・マルティンコバ（Tereza Martincova）を下し、出場した直近4大会で3度目の優勝を果たしたクレイチコバは順位を二つ上げて11位となり、10位のシモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）にわずか2ポイント差と迫った。
今年はけがに悩まされているハレプは、前週から1ランクダウン。ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）が入れ替わりで9位に上がったが、これ以外にトップ10で変動はなかった。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ（Ashleigh Barty、オーストラリア）/9635ポイント
2位：大坂なおみ（Naomi Osaka）/7336ポイント
3位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/6965ポイント
4位：ソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）/5640ポイント
5位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/5331ポイント
6位：エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）/5125ポイント
7位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4975ポイント
8位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4695ポイント
9位：ガルビネ・ムグルサ/4165ポイント
10位：シモナ・ハレプ/4115ポイント
11位：バルボラ・クレイチコバ/4113ポイント
12位：ベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）/4085ポイント
13位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/3985ポイント
14位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3845ポイント
15位：ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）/3830ポイント
16位：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）/3641ポイント
17位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/3495ポイント
18位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3420ポイント
19位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3420ポイント
20位：エレナ・リバキナ（Elena Rybakina、カザフスタン）/3083ポイント
(c)AFP