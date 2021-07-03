英キャサリン妃、ウィンブルドン観戦 デザート作りにも挑戦
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【7月3日 AFP】英国のキャサリン妃（Catherine, Duchess of Cambridge）は2日、テニスのウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2021）男子ダブルスと女子シングルスの試合を観戦した。
キャサリン妃が観戦したのは、ジェイミー・マレー（Jamie Murray、英国）/ブルーノ・ソアレス（Bruno Soares、ブラジル）組とニコラス・モンロー（Nicholas Monroe、米国）/バセック・ポスピシル（Vasek Pospisil、カナダ）組の試合と、オンス・ジャバー（Ons Jabeur、チュニジア）とガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）の対戦。
キャサリン妃はまた、ウィンブルドンを主催するオールイングランド・ローンテニス・アンド・クローケー・クラブ（AELTC）のレストランの調理場でこの街の名物のいちごのデザートをシェフと作り、ウィンブルドン博物館（Wimbledon Museum）にも足を運んだ。(c)AFP