スビトリーナがトップ5入り 最新世界ランキング
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【6月22日 AFP】女子テニスの最新世界ランキングが21日に発表され、エリナ・スビトリーナ（Elina Svitolina、ウクライナ）がソフィア・ケニン（Sofia Kenin、米国）を抜いて5位に浮上した。
ウィンブルドン選手権（The Championships Wimbledon 2021）の開幕を翌週に控える中、先日の全仏オープン（French Open 2021）を制したバルボラ・クレイチコバ（Barbora Krejcikova、チェコ）は二つ順位を落として17位となった。
ベット1オープン（bett1Open 2021）で準優勝したベリンダ・ベンチッチ（Belinda Bencic、スイス）が1ランクアップの11位となり、トップ10復帰に近づいている。
オーストラリアのアシュリー・バーティ（Ashleigh Barty）が1位を維持。2位の大坂なおみ（Naomi Osaka）はウィンブルドンを欠場するため、同大会では差を広げるチャンスがある。
最新WTAランキングは以下の通り。
1位：アシュリー・バーティ/7875ポイント
2位：大坂なおみ/7346ポイント
3位：シモナ・ハレプ（Simona Halep、ルーマニア）/6330ポイント
4位：アリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka、ベラルーシ）/6195ポイント
5位：エリナ・スビトリーナ/5835ポイント
6位：ソフィア・ケニン/5640ポイント
7位：ビアンカ・アンドレスク（Bianca Andreescu、カナダ）/5266ポイント
8位：セレーナ・ウィリアムス（Serena Williams、米国）/4931ポイント
9位：イガ・シフィオンテク（Iga Swiatek、ポーランド）/4430ポイント
10位：カロリーナ・プリスコバ（Karolina Pliskova、チェコ）/4285ポイント
11位：ベリンダ・ベンチッチ/4205ポイント
12位：ペトラ・クビトバ（Petra Kvitova、チェコ）/4115ポイント
13位：ガルビネ・ムグルサ（Garbine Muguruza、スペイン）/4045ポイント
14位：ビクトリア・アザレンカ（Victoria Azarenka、ベラルーシ）/3880ポイント
15位：ジェニファー・ブレイディ（Jennifer Brady、米国）/3840ポイント
16位：エリーゼ・メルテンス（Elise Mertens、ベルギー）/3685ポイント
17位：バルボラ・クレイチコバ/3683ポイント
18位：マリア・サッカリ（Maria Sakkari、ギリシャ）/3480ポイント
19位：アナスタシア・パフリュチェンコワ（Anastasia Pavlyuchenkova、ロシア）/3300ポイント
20位：キキ・ベルテンス（Kiki Bertens、オランダ）/3220ポイント
(c)AFP