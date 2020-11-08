バイデン次期米大統領、日本時間8日午前10時から演説
このニュースをシェア
【11月8日 AFP】米大統領選で現職のドナルド・トランプ（Donald Trump）大統領を破って当選を決めたと米テレビネットワークが報じたジョー・バイデン（Joe Biden）前副大統領（77）は、地元のデラウェア州ウィルミントン（Wilmington）で7日午後8時（日本時間8日午前10時）から全国民に向けて演説する。バイデン氏陣営が発表した。
演説には、米国244年の歴史で初の女性副大統領となるカマラ・ハリス（Kamala Harris）上院議員も参加する予定。
バイデン氏当選確実の報を受け、欧州をはじめとする各国の指導者から祝福のメッセージが相次いだ。
トランプ氏は7日午前、バージニア州に自身が所有するゴルフクラブでゴルフのプレー中にバイデン氏当確のニュースに接し、ホワイトハウス（White House）に戻った。大統領の車列は、ホワイトハウスの向かいにありトランプ氏敗北を喜ぶ大勢の人たちが集まったブラック・ライブズ・マター広場（Black Lives Matter Plaza）のそばを通った。(c)AFP