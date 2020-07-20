洪水被災地に92億円を拠出、災害対策専門チームも派遣 中国政府
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【7月21日 CNS】中国財政部と応急管理部は先日、洪水被害が深刻な江西省（Jiangxi）、安徽省（Anhui）、湖北省（Hubei）、湖南省（Hunan）、重慶市（Chongqing）の5省市に災害支援資金6億元（約92億円）を拠出した。
長江（Yangtze River）の中流・下流域では湖北省監利市（Jianli）周辺や、洞庭湖（Dongting Lake）、ハ陽湖（Poyang Lake）、太湖（Taihu）の水位が警戒ラインを越え続け、水害は厳しい情勢にある。
国家水害・干ばつ対策総指揮部と応急管理部は、緊急対応水準をレベル2に引き上げ、24時間即応体制を取っている。洪水の分析と予測、予報・警報を強化し、水害防止や救援活動、復旧工事に尽力している。
公安部、自然資源部、水利部、応急管理部、中国気象局などは合同で作業チームを編成し、江西省、安徽省、湖南省、湖北省、江蘇省（Jiangsu）、浙江省（Zhejiang）、重慶市で水害防止や災害救助などの活動を指導している。
国家水害・干ばつ対策総指揮部と応急管理省は13日、国家食糧備蓄局と連携して江西省に毛布5000枚、タオル毛布5000枚、折り畳みベッド5000台、テント2000張を追加支援した。水害が最も深刻な江西省のハ陽湖周辺には1000人の専門スタッフが緊急派遣され、救援作業を続けている。(c)CNS/JCM/AFPBB News