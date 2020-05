【5月19日 AFP】インドとバングラデシュに19日、近年最強級のサイクロン「アンファン(Amphan)」が接近し、数百万人が避難対象となった。ただ新型コロナウイルスの感染予防措置により、その避難計画は複雑なものとなっている。

予報によると、アンファンは最大瞬間風速約50メートルの猛烈な風を伴い、インド東部とバングラデシュ周辺に20日の昼または夜に上陸する見通しで、数メートルの高潮も予想されている。

バングラデシュ当局は、アンファンが2007年に同国で甚大な被害を出した「シドル(Sidr)」以来、最強のサイクロンになる恐れがあると危惧している。シドルによる死者は約3500人に上り、うちほとんどが高潮にさらわれて死亡した。

政府の災害対策担当者は19日、AFPに対し、低地に住む数千人をすでに避難させたと明かし、「最大220万人を避難させる予定で、死者数をゼロに抑えるよう努力する」と話した。

同担当者によると、新型ウイルス感染予防としてソーシャル・ディスタンシング(対人距離の確保)ができるよう、学校などを利用して避難所の数を2倍に増やし、マスクの着用を義務化。

さらに「各避難所に、感染者らを隔離する専用の部屋も用意している」という。

援助団体「カトリック・リリーフ・サービス(Catholic Relief Services)」は、「バングラデシュ沿岸部に住む人々は非常に難しい選択を迫られている」と懸念を示している。

「既存の避難所のスペースは限られており、新型コロナウイルスの外出制限に従っていた人々は、自宅の安全性は低いと知りながらも、混み合う中央の避難所に行くのをためらうかもしれない」と指摘。

不衛生で、安全な水の入手や医療施設へのアクセスも困難になりかねず、「厳しい日々が待ち受けている」と警戒している。(c)AFP/Sailendra Sil with Abhaya Srivastava in New Delhi and Shafiqul Alam in Dhaka