【3月23日 AFP】フランスで21日、新型コロナウイルス感染拡大に対応していた救急救命医が死亡した。勤務していた病院がある仏北部オワーズ(Oise)県コンピエーニュ(Compiegne)のフィリップ・マリニ(Philippe Marini)市長が明らかにした。フランスで新型コロナウイルス対応に当たっていた医師が死亡したのは初めて。

マダガスカル出身のジャンジャック・ラザファンドラナジ(Jean-Jacques Razafindranazy)医師(67)は、感染の危険を知りながら自主的に休暇を切り上げて対応に当たり、フランスで最初に新型コロナウイルスが流行したオアーズ県で流行初期の患者を治療した。3月初めに新型コロナウイルスに感染し、21日に仏北部リール(Lille)の病院で死亡した。

ラザファンドラナジ医師の妻も新型コロナウイルスに感染したため自宅に隔離されている。妻は家庭医。

フランスでは一部で医療従事者の感染予防具が不足している。オリビエ・ベラン(Olivier Veran)保健相はマスク2億5000万枚以上を発注したと述べたが、一部の医師や看護師はマスクなしで働かざるを得なかったと話している。医師団体は全土に外出禁止令を出すよう政府に圧力をかけている。