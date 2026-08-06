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【8月6日 AFP】ドイツ警察は、東部ライプツィヒ・ハレ空港のウクライナの貨物機近くで5日深夜に発見された「正体不明の物体」について、爆薬を積んだドローンだったことを明らかにした。

駐機場で見つかった無人航空機（UAV）の爆発物から起爆装置を取り外すため、警察が爆発物処理ロボットを投入。この作業により、午前0時頃から数時間にわたり同空港に向かうすべての便で目的地の変更が余儀なくされた。

警察は、ドローンから起爆装置が取り外されたことを確認している。

ライプツィヒ・ハレ空港は、ドイツ軍やNATO同盟国による軍需品の輸送において重要な役割を果たしており、またウクライナのアントノフ航空の拠点としても機能している。

地元通信社の映像には、ウクライナ国旗の黄色と青で塗装されたアントノフ機の近くに爆発物処理ロボットが写っていた。貨物機の側面には、ロシアの攻撃で甚大な被害を受けたウクライナの地域にちなみ「Be Brave Like Kherson（ヘルソンのように強くあれ）」と書かれているのが確認できる。

当局による捜査が続いており、実行犯も特定されていないが、駐独ウクライナ大使のオレクシー・マケイエフ氏は、独テレビに対し「ロシア以外に誰がいるというのか？」と述べ、ロシアを非難。一方のロシア側からの反応はまだない。

ドイツのアレクサンダー・ドブリント内相は、これまでも偵察目的や威嚇目的とみられるドローンの目撃情報が続いていたが、今回の事案は「新たなレベルの危険」を意味すると指摘。状況と用いられた技術から、一般人による行為ではないことが示唆されているとし、「プロレベルのハイブリッドな脅威のシナリオにわれわれは直面している」と続けた。

また、「爆発物とその構造、ドローン、どこから飛来したのか、そしてもちろん誰が裏にいるのかというすべての推測は、現在捜査の一部となっている」とし、外国勢力が関与している可能性もあり「これも捜査の一部となる」とした。(c)AFP