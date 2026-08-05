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【8月5日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領が所有する西部カリフォルニア州ロサンゼルスのゴルフ場で2日、武装した男が逮捕された。ロサンゼルス郡保安官事務所が4日、発表した。

カリフォルニア州ダウニー出身のジャニーン・ジョン・タエレ容疑者（38）は2日午後、ランチョパロスベルデスにあるゴルフ場で逮捕された。

保安官事務所によると、私服の連邦捜査官が「ゴルフ場の敷地内を歩き回り、写真や動画を撮影しながら、警備計画活動を監視しているように見える」同容疑者を発見したという。

トランプ氏は4日夕方、共和党全国委員会が主催する資金集めの夕食会に出席するため、ヘリコプターでゴルフ場に到着した。

声明によると、保安官代理らは容疑者の拘束時、ズボンのポケットからホローポイント弾16発が入った弾倉を押収した。

その後、容疑者の車両を捜索したところ、実弾が装填（そうてん）された拳銃と、ホローポイント弾が装填された予備弾倉を発見した。

保安官事務所とFBI（連邦捜査局）テロ対策班はその後、タエレ容疑者の自宅を捜索し、アサルトライフル、拳銃、防弾ベスト、大容量弾倉、弾丸、無線機2台、および「懸念される記述が含まれた複数のノート」を発見した。

トランプ氏は直近の大統領選出馬を表明して以来、何度も暗殺未遂の標的となっている。(c)AFP