【8月5日 CGTN Japanese】中国初の100トン級純電動・双方向走行無人運転鉱用ダンプカーのAT150が7月30日、国家電力投資集団内蒙古の南露天掘り炭鉱で稼働を開始しました。純電動駆動、双方向走行、無人運転技術を一体化させた定格積載量136トンの車両であり、主に露天掘り鉱山における石炭や岩石の輸送に用いられます。

内蒙古のホーリンゴル市（霍林郭勒市）にある南露天炭鉱の生産現場では、この新たに登場した鉱山用ダンプカーが大重量を積載して順調に作業をしています。同車両は中国初の双方向無人運転意思決定システムを搭載し、純電動駆動、全輪操舵、双方向走行の専用構造が採用されました。車頭と車尾の構造上の違いをなくしたので、狭い作業場でも回頭せずに逆方向に走行することができ、重負荷状況下での機敏さと作業効率が大幅に向上しました。

研究開発チームは寒冷地である中国北部での使用を念頭に、車両のバッテリーがセ氏氷点下30から同50度の極端な作業環境にも安定して耐えられる技術を創出しました。バッテリーについてはモジュール化して車載のままの充電と充電済みバッテリーとの交換のいずれが可能である方式を採用し、大型電動トラックのエネルギー補充時間が長いという問題を解消しました。

南露天炭鉱の于海里場長は、「この双方向走行の無人運転鉱山用電動ダンプカーの単位生産量当たりのエネルギー消費量は、同じトン数の従来のディーゼルダンプカーより65%削減された。さらに、1台の連続作業時間は6時間以上で、機材としての総合稼働率は85%以上に達し、露天鉱山の高負荷かつ全天候型の生産需要を完全に満たすことができる」と説明しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

