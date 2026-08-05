【8月5日 CGTN Japanese】今年上半期（1～6月）に中国に入境した外国人が前年同期比20.4%増の延べ2291万4000人に達し、インバウンドの成長が経済発展の新たな原動力となっています。観光プラットフォームのデータによると、今年の夏休み、インバウンドツアーの旅客数上位20カ国・地域のうち、欧州諸国が30%を占め、受注は前年同期比275%増加し、観光地のチケット受注は前年同期の21倍以上に増えました。

このほど発表された「観光強国建設第15次五カ年計画」は、2030年までに中国のインバウンド観光の規模化による効果が拡大し、インバウンド観光客数が延べ1億9000万人、消費総額が1500億ドルを超えることを目標として打ち出しています。

これについて中国観光研究院の戴斌院長は、「これまで外国人は中国に旅行に来て、自然の景色を楽しんでいたが、今は都市、文化、生活を楽しむようになった。公共サービス、ハイテク、工業が進んでおり、延々と続く文化を体験し、生き生きとした未来も見えると考え、中国を訪れる意欲が強まっている」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

