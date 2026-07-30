【7月30日 東方新報】東野圭吾（Keigo Higashino）という名前は、40年以上にわたり多くの読者に愛され続けてきた。1985年に『放課後』で江戸川乱歩賞（Edogawa Ranpo Award）を受賞して以来、100作以上を発表し、作品は40以上の言語に翻訳され、世界中の読者の心に刻まれている。

訃報が伝わると、中国でも「東野圭吾のベスト10作品」「東野圭吾が『人生で一番若い日は今日だ』と語った言葉」「東野圭吾が語る死」といった話題がSNSで急上昇し、『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『悪意』などへの思いをつづる追悼コメントが相次いだ。中国の人気推理作家・紫金陳（Zi Jinchen）氏は、「『容疑者Xの献身』が私を推理小説の世界へ導いてくれた作品だった」と振り返り、「突然の訃報が信じられない」と惜しんだ。

ある中国の読者は、「悲しいのは、一人の作家を失ったことだけではない。深夜まで夢中でページをめくった青春にも、最後のページが訪れたようだ」と投稿。さらに、「68年の人生、106冊の著作、40以上の言語、そして数え切れないほどの『言葉に打たれた夜』をありがとう」との言葉も、多くの共感を集めた。

◾️「地道な努力」が生んだ多作の人生

東野圭吾さんは毎年2～3冊の新作を発表することで知られる多作作家だった。2023年には国内累計発行部数が1億冊を突破し、海外を含む累計発行部数は約1億6800万冊に達した。1958年に大阪府で生まれた東野は、もともと読書好きではなかったが、高校時代に江戸川乱歩賞受賞作『アルキメデスは手を汚さない』と出会い、小説に魅了された。1985年、『放課後』でデビューを果たす。

最近では「朝4時就寝、毎日4時間執筆」という生活スタイルも話題となり、多くの人が「才能よりも積み重ね」と称賛した。実際、東野は約10年に及ぶ低迷期を経験している。賞に届かず、新作も思うように売れない時期が続いたが、作風を変え、作品を書き続けることで道を切り開いた。

1999年に『秘密』で日本推理作家協会賞、2006年には『容疑者Xの献身』で直木賞を受賞し、日本推理界初となる江戸川乱歩賞・日本推理作家協会賞（Mystery Writers of Japan Award）・直木賞（Naoki Prize）の三冠を達成した。中国でも「東野ブーム」は何度も巻き起こり、2017～2019年には3年連続で「外国人作家印税ランキング」1位となるなど、高い人気を誇った。

◾️推理を超え、人間を描いた物語

東野圭吾作品が国境を越えて支持された理由は、単なる推理小説ではなく、人間ドラマとして読者の心に響いたことにある。『容疑者Xの献身』『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『新参者』などには、誰もが身近に感じられる人物や社会の葛藤が描かれ、多くの読者が自分自身を重ね合わせた。

映像化作品も数多く、『ガリレオ』シリーズはアジアで大ヒット。『容疑者Xの献身』は日中韓3カ国で映画化され、中国版映画や舞台版『ナミヤ雑貨店の奇蹟』『回廊亭殺人事件』なども大きな反響を呼んだ。

東野作品は、中国の読者に日本社会や人びとの暮らしを伝える文化交流の架け橋にもなった。東野本人は中国を公式訪問したことはなかったが、2020年には『祈念守護人』に寄せた中国読者向けメッセージで、「この本が少しでも温もりと希望を届けられれば」と語っている。そして、8月5日に発売予定だった新作『永遠の記憶』。今となっては、その書名はまるで彼が世界へ残した最後のメッセージのようにも思える。

「東野先生、おやすみなさい」(c)東方新報/AFPBB News

