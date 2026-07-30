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【7月30日 AFP】ニュージーランド（NZ）のウィンストン・ピーターズ外相が、中国出身の国会議員に対して「自分の国へ帰れ」と発言し、中国の王小龍駐ニュージーランド大使の怒りを買った。

28日に行われた新型コロナウイルスのパンデミック（世界的な大流行）へのNZの対応をめぐる議論の中で、右派寄りのポピュリズム政党「ニュージーランド・ファースト党」の党首でもあるピーターズ氏は、中国出身で左派「緑の党」所属のローレンス・ジュナン議員から「あなたはワクチン接種を受けたのか？」と質問された。

これに対しピーターズ氏は、中国・天津市で生まれNZのオークランドで育ったジュナン氏は「5分前にここ（ニュージーランド）へ来たばかりだ」と主張。

「自分の国へ帰れ。向こうの連中は平然とうそをつくが、ここではそんなうそは通用しない」と述べた

さらに、「お前が慣れ親しんでいるものとは違い、これは民主主義と呼ばれるものだ。元いた場所へ帰れ、このほら吹きめ」と罵倒した。

この発言を受け、中国の王大使は異例のコメントを発表。

王大使はX（旧ツイッター）投稿で、内政干渉をするつもりはないと前置きした上で、「ひとこと言わせてもらえば、発言は時に、その発言をした人について何よりも多くのことを物語るものだ」と指摘した。

ニュージーランドの分極化した政治システムにおいてキャスティングボートを握る「キングメーカー」と目されるピーターズ氏とNZファースト党が、人種差別的な発言で批判を浴びるのは今回が初めてではない。

NZファースト党の副党首、シェーン・ジョーンズ地域開発相は今年4月、インドとの自由貿易協定（FTA）によるインド人移民数万人の流入を「バターチキン津波」と表現し、物議を醸した。

ジョーンズ氏は昨年にも、議論中にメキシコ出身のフランシスコ・エルナンデス議員に対して「メキシコ人を母国を送り返せ」と怒鳴り、発言を撤回し、ピーターズ氏と共に謝罪を余儀なくされた。

当時ピーターズ氏は問題の発言に続けて、エルナンデス氏とジュナン氏に対し、ニュージーランドにいられることに「感謝を示せ」と要求した。(c)AFP