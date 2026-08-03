【8月3日 CGTN Japanese】湖北省武漢市の華中農業大学によると、同大の熊立仲教授チームはこのほど、「ROAD1」と呼ばれるイネ属特異の干ばつ耐性を持つオーファン遺伝子（他の生物種に似た遺伝子が見つからない遺伝子）を同定し、この機能的対立遺伝子を持つ水稲は、田んぼの干ばつ条件下で対照グループより著しく生産量が向上することを発見したとのことです。また、ROAD1はシロイヌナズナ、アブラナ、トウモロコシ、小麦、ポプラなど多くの試験植物において、異種間の干ばつ耐性応用への潜在力も示しました。



熊立仲教授チームは240系統の水稲遺伝資源を材料として、イネ属特有のオーファンであるROAD1の同定に成功しました。この遺伝子は通常、特定の種にのみ存在し、遠縁の種には検出可能な相同遺伝子が存在しません。干ばつストレス下で、ROAD1の機能的対立遺伝子を持つ水稲は、葉のカール度が軽度で、生産量の減少も少ないことが確認されました。



田んぼでの実験によると、干ばつ条件下で、ROAD1の機能的対立遺伝子を持つ水稲の生産量は、対照グループより約21%～35%向上しました。通常の給水条件下では、成長と生産量で明らかに不利な変化は観察されませんでした。



干ばつ耐性シグナルのコアモジュールは植物界で高度に保存されているため、研究チームはこの遺伝子をシロイヌナズナ、アブラナ、トウモロコシ、小麦、ポプラに導入し、これらの植物がより優れた干ばつ耐性を示すことを発見しました。これは、この水稲由来の遺伝子が多くの農作物の「異種間干ばつ耐性ツール」になる可能性を示唆しています。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

