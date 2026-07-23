【7月23日 AFP】明確な政治的思想は有さず、身代金目的の拉致や家畜泥棒を繰り返す武装犯罪集団「バンディット（盗賊団）」が22日、ナイジェリア北西部ザムファラ州の村々を襲撃し、20人以上を殺害した。当局が明らかにした。

この攻撃は、ナイジェリア北西部および中部の治安悪化を浮き彫りにしている。

タラタマファラ地方政府のサウナ地区代表を務めるナシル・ラウワリ議員によると、バンディットは午後3時ごろに村で銃撃を開始し、21人を殺害した。

サウナ地区のアルハジ・シェフ・ガルバ書記官は、五つの村が襲われ、23人が死亡、3人が負傷したと述べた。そのほとんどは農民だという。

ナイジェリア北西部および中部におけるバンティッツの暴力は、北東部で続くイスラム過激派の反乱や、その他の地域での分離独立派の騒乱と並び、ナイジェリア当局が直面する治安課題の一つであり続けている。

バンディットは主に金銭目的で活動し、明確な政治的思想は有していないが、当局や治安アナリストらはバンティッツの一部とイスラム過激派が協力を深めていると懸念を表明している。(c)AFP