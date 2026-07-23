【7月23日 CGTN Japanese】習近平国家主席は7月17日、2026年世界人工知能大会（WAIC）の開会式で、気象スマート早期警報システム「媽祖（MAZU）」を30カ国に導入・展開することを推進すると発表しました。

中国の航海・漁業の守護神から名前を取った「媽祖」は、国連の「すべての人に早期警報システムを（Early Warnings for All）」イニシアチブを受けて策定された世界初の国家レベルの行動計画です。その名称の「MAZU」は、多重災害（Multi-hazard）、警報（Alert）、ゼロギャップ（Zero-gap）、普遍的（Universal）の頭文字から取ったものです。この計画は、気象衛星「風雲」やAI予測モデルなどの最先端技術を深く融合させ、発展途上国に対し、汎用型で、カスタマイズ可能かつ持続可能な国際的な公共財を提供することを目的としています。

現在、「媽祖」はパキスタンやエチオピアなど7カ国で導入済みであり、さらに世界40カ国以上でクラウド上での利用が進んでいます。大会期間中、中国気象局は「媽祖『風雲』衛星AIツールボックス」を正式にリリースし、ジブチ向けにカスタマイズされたバージョン2.0を引き渡しました。これは、同システムが単なる共有型プロダクトから、AIによる能力強化を担うプラットフォームへと進化する上で重要な一歩となりました。 (c)CGTN Japanese/AFPBB News

