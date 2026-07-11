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【7月11日 AFP】英国のチャールズ国王とカミラ王妃が10日、息子のヘンリー王子一家と4年ぶりに対面したと、英メディアが報じた。

英プレス・アソシエーション通信などの複数メディアによると、ハリー王子と妻のメーガン妃、そして子ども2人は欧州の目的地（詳細は不明）から移動し、英イングランド南西部にあるチャールズ国王の私邸「ハイグローブハウス」で面会したという。

ヘンリー王子は、自身が創設した傷病兵らのための国際スポーツ大会「インビクタス・ゲーム」の開催1年前カウントダウンのイベントに出席するため、6日に英国に到着していた。

警察による身辺警護の提供を拒否されたことが理由と報じられる中、メーガン妃と長男アーチー君（7）と長女リリベットちゃん（5）は今回の英国訪問には同行しないことが予定されていた。

バッキンガム宮殿は、AFPの取材要請に対して現時点でコメントを出していない。

ヘンリー王子夫妻は2020年から米カリフォルニア州に居住しており、子どもたちが祖父であるチャールズ国王と会うのは2022年以来となる。(c)AFP