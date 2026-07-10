【7月10日 AFP】スペイン南部アンダルシア自治州の村で発生した山火事により、車内で焼死した英国人とみられる4人を含む11人が死亡したと、10日に当局が発表した。南欧全域で気温が急上昇する中、さらなる火災への警戒が呼びかけられている。

当局は、犠牲者の多くが外国人観光客である可能性があり、死者数はさらに増える恐れがあると述べている。ある当局者は、1台の車から見つかった4人の遺体は英国人の可能性があるとした上で、身元の確認はまだ続いているとした。

当局は当初、この火災による死者数を12人と発表していたが、アルメリアの北東ロスガジャルドス地区にあるベダル村周辺でさらに犠牲者がいないか捜索を進めるなかで、死者数を11人に下方修正した。

アンダルシア自治州の緊急事態相アントニオ・サンス氏は、当局が依然として身元の確認を進めているとした上で、「あらゆる状況から、亡くなった方々の大半、あるいは全員が外国籍の人物であるとみられる」と付け加えた。

またサンス氏は、重傷の4人を含む8人が負傷し、約3150ヘクタールの森林や農地が焼けたことを明らかにした。(c)AFP