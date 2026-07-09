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【7月9日 AFP】中国南部の広西チワン族自治区にある動物園で、洪水によって飼育施設が損壊し、アルパカ、ミニブタ、シマウマなど少なくとも100頭の動物が逃げ出した。

今週、台風10号（アジア名：メイサーク）が中国南部および中部を直撃し、同自治区では39人が死亡、13万人が避難を余儀なくされる甚大な被害が出ている。

同自治区にある貴港市の動物園は8日、「断続的な豪雨」によって一部の飼育施設が損壊したとして、脱走した動物を見つけるために一般市民に協力を呼びかけた。

現地の文化・スポーツ・観光当局が投稿した声明によると、行方が分からなくなっている動物には「北米アライグマ2匹、ヤマアラシ4匹、クジャク30羽」などが含まれているという。

脱走した動物の一部については「怯えており、攻撃的になる可能性がある」とし、「動物を見かけた場合には、安全な距離を保ち、捕まえようとしたり、近づいたり、刺激を与えたりしないように」と注意を呼び掛けた。

一方、SNSでは今週、洪水に見舞われた町で、泳ぐヘビを素手や網で捕まえようとする人々の様子を捉えた動画が拡散した。

「紅星新聞」によると、自治区内横州市にある飼育施設が7日に押し流され、約800〜900匹のヘビが逃げ出したという。(c)AFP