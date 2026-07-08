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【7月8日 AFP】テニス、ウィンブルドン選手権は7日、女子シングルス準々決勝が行われ、大会第14シードの大坂なおみは6-7（4/7）、4-6で第10シードのカロリーナ・ムホバ（チェコ）にストレートで敗れた。

ウィンブルドンで初のベスト4には届かなかったが、今後のグランドスラム優勝を見据えた。

ここまで全試合でストレート勝ちを収めている大坂は力強いショットでポイントを重ねたが、第1セットはタイブレークに突入。ムホバの強烈なサーブに対応できずこのセットを落とした。第2セットでもミスショットが目立ち、準決勝進出を逃した。

試合後、大坂は「もっとできたはずだと感じている」と悔しさをにじませた。

一方、「準々決勝まで進んだことをポジティブに捉えるべきかもしれない。選手として大いに成長できると感じている。まだグランドスラムを勝つチャンスがあると思っている」と述べ、今後の挑戦に意欲を見せた。

今大会では、第1シードのアリーナ・サバレンカを退け、6月の全仏オープンでの敗戦の雪辱を果たし、ウィンブルドンで初のベスト8進出を果たした。

2021年の全豪オープン以来、グランドスラムでの優勝から遠ざかっている大坂だが、イガ・シフィオンテク（ポーランド）を指導したトマス・ヴィクトロフスキ氏をコーチに迎えてからは昨年の全米オープンで4強入りするなどしており、その勢いを今年に持ち込んでいる。(c)AFP